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رياضة

وزير الشباب يشارك في مباراة كرة قدم استعراضية بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز شباب مصر

السبت 20/فبراير/2021 - 03:38 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شارك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب المشارك بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز شباب مصر ، في مباراة كرة قدم خماسية استعراضية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بوجودة وسط شباب مراكز شباب مصر حول احدي المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود قاطرة التنمية بالبلاد فى مختلف القطاعات .

وتقام فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الانجازات "، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، والاتحاد المصري للالعاب الالكترونية ، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي .
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