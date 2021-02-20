وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى القصاصين بتكلفة 520 مليون جنيه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية التي تم إطلاقها 17 من فبراير الجاري، تضم 3 مستشفيات و22 وحدة ومركزا طبيا، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تضم 9 مستشفيات و32 وحدة ومركزا طبيا، حيث يتم تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة على مرحلتين بإجمالي 12 مستشفى، و54 وحدة ومركزا طبيا بتكلفة بلغت 10.13 مليار جنيه.





جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مستشفي القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني للوزيرة، معاونة الوزيرة للتأمين الصحي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، حيث استعمت إلى شرح مفصل عن كافة أعمال التي تم الانتهاء منها، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال الإنشاءات والتجهيزات 520 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بشبكات (الصرف والكهرباء والغاز)، تمهيدًا لتشغيل المستشفى بالمرحلة الثانية للمنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.





وأشار "مجاهد"، إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية، تضم 3 مستشفيات هي (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، مستشفى أبو خليفة النموذجي)، كما تضم 22 وحدة ومركزا طبيا في (حي السلام، الشهداء، الكيلو 2، الكيلو 11، عين غصين، أبو بلح، المنايف، السبع آبار الشرقية، الوصفية، أبو صوير المحطة، الرياح، الروضة، فايد، السعدية، التل الكبير، السلام والمحطة، العهدة، الظاهرة، المحسمة القديمة، الهيش، القنطرة شرق).





وتابع أن المرحلة الثانية تضم 9 مستشفيات "القصاصين وجراحات اليوم الواحد، أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية، القنطرة شرق، القنطرة غرب، وأبو صوير، فايد"، إضافةً إلى مركز إعادة تأهيل الروماتويد والذي سيتم ربطه بمجمع الإسماعيلية الطبي، كما تضم 32 وحدة ومركز طب أسرة.





ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، إن مستشفى القصاصين يضم مبنيين، من ضمنهما مبنى جارٍ تطويره ورفع كفاءته، والآخر إنشاء جديد، لافتًا إلى أن المستشفى يضم 43 سريرا، و3 غرف عمليات، و10 حضانات للأطفال ووحدة للجراحات التخصصية "نساء وتوليد"، ووحدة طوارئ يتم تجهيزها على أعلى مستوى نظرا لأهمية الموقع الجغرافي للمستشفي الذى يقع على محور 30 يونيو والمحاور الأخرى المؤدية لها.





ولفت "السبكي" إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشادت بمعدلات التنفيذ وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما شددت على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.



