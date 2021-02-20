بعد أمطار غزيرة.. تحسن كبير في الأحوال الجوية بـ كفر الشيخ.. فيديو

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية، وذلك بعد توقف الأمطار التي هطلت على أنحاء مدن وقرى المحافظة على مدار 4 أيام متواصلة.





وسجلت درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ، اليوم، 18 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة في الجو 40%، أما شدة وسرعة الرياح بلغت نحو 14 كم / ساعة.





وكانت محافظة كفر الشيخ، قد تعرضت لهطول أمطار غزيرة على أنحاء قرى ومدن المحافظة، بسبب نوة الشمس الصغرى، وتأثرت حركة الصيد والملاحة والتي توقفت على مدار الأيام الماضية نتيجة ارتفاع أمواج البحر.





وبذل عمال النظافة بالوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، جهودًا مضنية، في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع، تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.



