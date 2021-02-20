غلق وتشميع 29 عيادة طبية بدمياط

شنت مديرية الصحة بدمياط ، بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بالمديرية ، حملة مكبرة، لتكثيف المرور على المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة .





وجه الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، إدارة العلاج الحر بالمرور على المنشآت الصحية الموجودة بمركز ومدينة كفر سعد وذلك على مدار ٣ أيام .





وتم المرور على عدد إجمالي 60 منشأة طبية من مستشفي خاص لمراكز طبية لعيادات خاصة ومعامل ومراكز اشعة ومراكز بصريات يصاحبه لجنة مكونة من إدارة الصيدلة وإدارة الجودة ومكافحة العدوى.





اسفرت الحملة عن تشميع عدد ٤ منشأت لعدم وجود ترخيص ووجود الكثير من المخالفات كذلك تم إصدار عدد ٢٥ غلق ادارى لبعض العيادات والمراكز التى وجد بها العديد من المخالفات والتى لاتلتزم بتطبيق إجراءات مكافحة ومعايير الجودة .





وتم إصدار انذار بالغلق لبعض المنشآت لتلافي السلبيات المتواجدة فى خلال مدة زمنية محددة وإعادة المرور من خلال إدارة العلاج الحر للتأكد من تلافي السلبيات.





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