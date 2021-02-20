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محافظات

غلق وتشميع 10 محال مخالفة بدمياط الجديدة

السبت 20/فبراير/2021 - 03:34 م
غلق وتشميع المحلات
غلق وتشميع المحلات المخالفة
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زينب الزغبي
شن جهاز تعمير دمياط الجديدة ، حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال التجارية التى تعمل بدون ترخيص والبدرومات المخالفة بالحيين الثالث والخامس بدمياط الجديدة.

ومن جانبه صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جرى تنظيم حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال التي تعمل بدون ترخيص و"البدرومات" المخالفة بالحيين الثالث والخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والتراخيص والتشغيل والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين .

وأضاف ، أن الغلق جاء لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، محذرًا المخالفين لعمليات الإغلاق - بفض الشمع وإعادة فتح المنشأة دون الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع - بأنهم سيكونون عرضة للمساءلة القانونية المقررة في هذا الشأن. 

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين.

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