بشرى .. انخفاض أسعار الفول المدمس خلال الأيام القادمة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أنه يتوقع انخفاض اسعار الفول المدمس الايام القادمة لقرب موعد حصاد المحصول المحلي من الفول بالاضافة الي انخفاض اسعاره عالميا.





ولفت "أبوصدام" خلال تصريحات له اليوم ، إن زراعة الفول المصرى بدأت تتعافي وتزداد المساحات المنزرعة منه بعد أن تعرضت للكثير من العقبات كان اخطرها عام 1991 عندما ظهر فيروس فى محافظات الصعيد قضي علي الانتاجية المتوقعة و كبد مزارعي الفول خسائر فادحة مما ادى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الفول و انخفاض المساحة من 390 ألف فدان قبل ظهور الفيروس إلى 231 ألف فدان فى العام التالى لظهور الفيروس موضحًا أن الجهود البحثية ساهمت فى السيطرة على الفيروس الذى هدد زراعة الفول وارتفعت المساحة تدريجيًا لتصل إلى 350 الف فدان موسم 1998 واستمر تحقيق الاكتفاء الذاتى حتى عام 2002، مشيرًا إلى أنه بعد عام 2002 تناقصت المساحة مره اخري إلى أن وصلت 98 ألف فدان عام 2011 نتيجة لتدني اسعار الفول وقلة انتاجيته وكثرة تعرض زراعاته للامراض مع عدم وجود اصناف مقاومة للامراض بالاضافه الي زيادة تكلفة زراعته بالمقارنه بالمحاصيل الشتوية المنافسه كالقمح والبرسيم.





وتابع عبدالرحمن وبعد تراجع زراعات الفول حتي وصلت الي 50الف فدان في الاعوام الاخيره بدأت زيادة مساحات الفول البلدي المنزرعة تتدريجيا مرة اخري حتي وصلت العام قبل الماضي الي80 الف فدان وقاربت مساحة زراعته الموسم الماضي إلي 120 الف فدان ووصلت هذا الموسم إلي ما يقارب 125الف فدان نتيجة الجهود التي قامت بها الحكومة وتكثيف حملات التوعية والارشاد لمزارعي الفول وتعريفهم بالاصناف الجديدة عالية الانتاجية والمقاومة للامراض مع استنباط اصناف جديدة مبكرة النضج ومقاومه للهالوك وذات جودة عالية وانتاجية تصل الي 12 اردبا للفدان (اردب الفول البلدي150كيلو) بما يعني1.8 طن للفدان الواحد ، بعد أن كان متوسط انتاج الفدان 1.5طن للفدان للفدان.





وأضاف أنه من هذه الاصناف جيزة 843 ومصر1 بالاضافة الي وقف استيراد الفول ايام حصاد المحصول المحلي للحفاظ علي عدم تدهور الاسعار.







وأوضح ابوصدام انه يتوقع انتاج 220 الف طن من الفول البلدي هذا الموسم فيما نحتاج نحو 500 الف طن سنويا للاستهلاك المحلي وللحصول علي هذه الكميه علينا التوسع افقيا لزراعة الفول لنحو 350 الف فدان تقريبا.





واشار ابوصدام ان سعر كيلو الفول البلدي المصري يتراوح ما بين 22 و 24 جنيها فيما يباع كيلو الفول البلدي (المدمس ) المستورد ما بين 15 و 16 جنيها

وينتج محصول الفول الحبوب والذي يتناولها اكثر من 80%من الشعب المصري كوجبه افطار وسحور اساسية.

بجانب تبن الفول ( التبن الاسمر ) والذي يمثل أجود انواع التبن كعلف للمواشي



واكد ابوصدام اننا ما زلنا نستورد نحو ثلثي احتياجتنا من الفول البلدي(المدمس) ولا ننتج اكثر من ثلث ما نحتاجه

وللعودة إلي زراعة الفول البلدي (بروتين الغلابه) وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منه

علينا تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة الفول من خلال تطبيق الزراعات التعاقديه لضمان هامش ربح مجزي للمزارع.

عدم استيراد الفول في ايام حصاد المحصول المحلي.

توفير اصناف التقاوي عالية الجودة غزيرة الانتاجية والمقاومة للامراض بكميات كافية واسعار مناسبة



التوعيه بطرق الزراعة الحديثة كالزراعة المزدوجة بالتحميل علي المحاصيل الاخري (كالقصب والبنجر والطماطم) لتوفير مساحة اخري لزراعة الفول.