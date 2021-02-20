الزراعة: عقد ورش بعنوان كيفية كشف الغش فى الألبان فى 10 محافظات

اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية المرحلة الأولى من ورش العمل التي جاءت بعنوان “كيفية كشف الغش فى الألبان” وذلك في 10 محافظات هى: البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، وأسوان.





ياتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير مراكز تجميع الألبان ودعم المربين خاصة منتجى الألبان والتواصل مع افراد المجتمع لحل المشاكل الحقلية وزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الرئيسية.





ومن جانبه، أشاد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد الصحة الحيوانية، بنجاح تلك الحملة، مشيرا إلى تنفيذ الأسبوع الجاري المرحلة الثانية فى باقي المحافظات وهى: الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، مرسى مطروح، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، شلاتين، والغردقة، لافتا إلى أهمية الموضوع ورغبة الكثيرين في معرفة آفة الغش فى الألبان وطرق التغلب عليها، متابعا: سيتم تكملة الحملة بالدورة الجديدة حول كيفية الحصول على لبن صحي وآمن من المزرعة وطرق تداوله الصحيحة، في شهر مارس المقبل.