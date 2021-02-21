اقتصاد الإمارات.. "شراع" يطلق "استديو الشارقة" للشركات الناشئة

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أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" برنامج "استوديو الشارقة للشركات الناشئة" /S3/ بهدف مساعدة رواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركات لتنفيذ أفكارهم الريادية ودعم مسيرتهم المهنية من خلال تقديم تمويل قدره 30000 دولار مع ضمان ملكية المؤسس الكاملة لشركته.وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية " وام" إن الاستوديو الذي تدعمه حكومة الشارقة يعمل على تأسيس الشركات الناشئة بمختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إرشادهم لسبل إطلاق أعمالهم وإدارتها ومتابعة رحلة إطلاق منتجاتهم وطرحها في الأسواق ..كما يحرص على تأهيل الشركات الناشئة المحلية للاستفادة من منظومة ريادة الأعمال المزدهرة وضمان نموها بما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة المتنوع.ويستطيع رواد الأعمال الراغبون في المشاركة في البرنامج التسجيل عبر موقع مركز /شراع/ الإلكتروني حيث يقوم الاستديو بتقييم فكرة رائد الأعمال ودراستها بشكل متعمق والعمل مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والحكومي لدعم المؤسسين بحلول متكاملة لأي تحديات تواجههم من خلال الأبحاث والدراسات التابعة للبرنامج.وستتلقى الأفكار الريادة القابلة للتطبيق من خلال الاستوديو الدعم التقني والمالي لإطلاق الشركات كما سيستمر الاستديو بالتواصل مع الشركات الناشئة التي انتهت من البرنامج ودعمها من خلال توسع أعمالها وربطها مع أبرز سلاسل التوريد المحلية والعالمية.وستحصل الشركات الناشئة التي تأسست في الشارقة من خلال الاستديو على مجموعة من المزايا منها إتاحة مساحات للعمل في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والحصول على تمويل إضافي من خلال شركاء مركز /شراع/.وينسجم الاستوديو مع رؤية مركز /شراع/ في تعزيز بناء الأعمال والمشاريع الريادية وضمان وصولها إلى الأسواق حيث سيشرف الاستوديو على بناء شركات قادرة على التطور والنمو والتكيف مع التحديات التي يمكن أن تواجها.ويأتي إطلاق مركز /شراع/ للاستوديو بناء على رصده الحلول العملية والناجحة للتحديات التي واجهتها الشركات الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة خلال الأعوام السابقة بما فيها الصعوبات التي رافقت أزمة كورونا حيث يتيح الاستديو للشركات طرح منتجات عالية الجودة بالإضافة إلى تمكينها من إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع.وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال /شراع/ إن استوديو الشارقة للشركات الناشئة يأتي ليعلن بدء مرحلة جديدة لدعم الشركات الناشئة في المنطقة حيث بات بإمكاننا اليوم مساعدة رواد الأعمال على إطلاق شركات مستدامة وناجحة ومجزية وتحفيز نموها وذلك بالاستفادة من كافة الدروس التي تعلمناها على مدار السنوات الخمس الماضية والتي تشمل التحديات الناجمة عن تداعيات أزمة كورونا العام الماضي.وأضافت المدفع أن إطلاق الاستوديو يمثل علامة فارقة ليس في مسيرة مركز /شراع/ وحسب وإنما في منظومة الشركات الناشئة بأكملها كما يجسد نقطة تحول في الدور الذي ينبغي أن تلعبه مسرعات الأعمال في دعم هذه الشركات من خلال تزويد المؤسسين بالأساسات اللازمة لإطلاق شركاتهم وبنائها معهم يدًا بيد.وأوضحت المدفع أن الاستديو ينسجم مع مبدأ "المؤسس أولًا" الذي يتبناه مركز /شراع/ ما يعني أن هذه الشركات الناشئة ستكون جاهزة للاستثمار وستحافظ على أسهمها ورؤوس أموالها بشكل كامل ..معربة عن تطلع /شراع/ لمرافقة المؤسسين في هذه الرحلة الريادية والمشاركة في بناء وإطلاق شركات ناشئة مؤثرة وذات قدرة عالية على النمو من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية في إمارة الشارقة والدولة والمنطقة.