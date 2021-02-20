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حوادث

الشرطة تلاحق المتهمين.. بلطجية يقتحمون منزل سيدة ويعتدون عليها بالضرب في طنطا

السبت 20/فبراير/2021 - 05:37 م
السيدة المجنى عليه
السيدة المجنى عليه
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احمد علي
شهدت قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة تعدي مجموعة من البطجية علي سيدة في العقد السابع من عمرها باستخدام الطوب والحجارة ورشقها بالزجاج وضربها بالأيدي بالأرجل في وضح النهار أمام مرأي ومسمع ابناء وشباب القرية مما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات وجروح سطحية وقطعية بالوجه والرأس وأماكن متفرقة من جسدها بسبب خلافات الجيرة مع سكان منزلين مجاورين لها حسب مع أكده شهود العيان .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي العقيد محمد الدماطي مأمور مركز شرطة طنطا يفيد برصد عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لواقعة جيران استعانوا بالبلطجية للاعتداء علي سيده بالشوم والسكاكين اشتهرت باسم الحاجة ”أم أحمد سعيد" علي أيدي أبناء عائلات دياب بذات القرية.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت اشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا إلي موقع الاعتداء علي السيدة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
الشرطة تلاحق المتهمين.. بلطجية يقتحمون منزل سيدة ويعتدون عليها بالضرب في طنطا
الشرطة تلاحق المتهمين.. بلطجية يقتحمون منزل سيدة ويعتدون عليها بالضرب في طنطا
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