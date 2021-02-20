الشرطة تلاحق المتهمين.. بلطجية يقتحمون منزل سيدة ويعتدون عليها بالضرب في طنطا

شهدت قرية ميت

البحرية بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم

تعدي

من البطجية علي سيدة في العقد السابع من عمرها باستخدام الطوب

ورشقها بالزجاج وضربها بالأيدي بالأرجل في وضح النهار أمام مرأي ومسمع ابناء وشباب القرية مما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات وجروح

وقطعية بالوجه والرأس وأماكن

من جسدها بسبب خلافات الجيرة مع سكان منزلين مجاورين لها حسب مع أكده شهود العيان .

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