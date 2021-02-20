عقب قرارات الأعلى للجامعات اليوم.. تفعيل دور لجان الأزمات.. و"القاهرة" تكشف القرارات النهائية بشأن الامتحانات.. وكيف تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول

جامعة القاهرة : تفعيل دور لجنة الازمات بالامتحانات .. وإجراؤها 27 من الشهر الجاري

محمود علم الدين : بدء التيرم الثاني بعد الامتحانات مباشرة .. وتلقي المقررات بهذه الطريقة

اجتمع اليوم المجلس الاعلى للجامعات لمناقشة القرارات النهائية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول من حيث موعد انطلاقها وكيفية إجرائها وكذلك الاجراءات المتبعة بشأنها ، ونستعرض في هذا التقرير اخر قرارات جامعة القاهرة بشأن الامتحانات ، والاجراءات المتعبة عند إجرائها وموعد انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ونظام الحضور به .

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إنه سيتم اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة اعتبارا من يوم 27 من الشهر الجاري ، وذلك وفقا للقرارات التي تم اتخاذها المجلس الاعلى للجامعات المتخذة اليوم بهذا الشأن .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الامتحانات ستجمع بين أكثر من طريقة خلال هذا الفصل ، حيث تجرى في بعض الكليات حضوريا ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة والبعض الاخر سيتم إجراؤها "أونلاين" من خلال المنصات الاليكترونية الخاصة بالكليات التي أطلقتها جامعة القاهرة .

وأضاف "علم الدين" أنه سيتم تفعيل دور لجنة الازمات بالجامعة أثناء الامتحانات ، وعمل الفحوصات اللازمة للطلاب مع وجود متابعات دورية من الإدارات الطبية بكافة كليات الجامعة ، وتوجية عمداء كليات الجامعة بإلزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .

وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إلى أن الجامعة بها كافة الامكانيات التي تتيح إجراء الامتحانات بكافة الطرق والاشكال ، مع توافر كافة الامكانيات الطبية ومتابعات للطلاب وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية ووجود بوابات التعقيم الاليكتروني بالكليات ، كما أنه سيتم تقسيمهم على على مجموعات وفقا لعدد اللجان الموجودة بكل كلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب .





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كما أنه يتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من إجراء الامتحان ، لافتا إلى أنه سيتم تصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها لإعلان النتائج بعد الانتهاء مباشرة منها .

وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، كشف الدكتور محمود علم الدين عن كيفية طرح المقررات والبرامج الدراسية للطلاب عقب انطلاقه .

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن نظام الحضور به سيكون بنظام التعليم "الهجين" بنفس نظام الفصل الدراسي الأول ، من حيث كيفية تلقي الطلاب للمقررات الدراسية وتقسيمهم على أيام معينة للحضور داخل مقر الجامعة وباقي الايام سيتم طرح المقررات "أونلاين" من خلال المنصات الخاصة بكل كلية .

وأوضح "علم الدين" أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا للخطة التي وضعتها الجامعة وتوجيهات المجلس الإعلى للجامعات ، حيث تطرح المقررات والبرامج الدراسية للطلاب مباشرة والبدء في تدريسها .

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وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أكد خلال اجتماعه الذي عقد اليوم على بدء الفصل الدراسي الثاني ، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، وذلك وفقا لقرارات لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ، على أن يتم استئناف الدراسة وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات .

كما شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية ، والتشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد ، لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة جميع منتسبي الجامعات من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس .

وقد تمت الموافقة على زيادة مدة العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيًا في الجامعات والمعاهد لتحقيق الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.