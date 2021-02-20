ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ظهر في نوفمبر.. أدلة جديدة تكشف مفاجأة عن منشأ كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 05:56 م
أدلة جديدة تكشف مفاجأة
أدلة جديدة تكشف مفاجأة عن منشأ كورونا
Advertisements
رحيم يسري
أنهى فريق منظمة الصحة العالمية إلي زار الصين للتحقيق حول منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19" تقاريره بشأن الوباء، إلا أن أدلة جديدة تكشف عن مفاجأة خطيرة حول بداية ظهور الفيروس في ووهان، حيث بدأ في الانتشار قبل نحو شهر من تاريخ الإصابات المؤكدة التي أبلغت عنها بكين.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن علماء الأوبئة يعتقدون أن فيروس كورونا بدأ ينتشر في ووهان دون أن يلاحظه أحد منذ نوفمبر 2019، قبل أن يتفشى بشكل كبير في جميع أنحاء المدينة بحلول ديسمبر.

ويقول باحثو منظمة الصحة العالمية إن الصين حددت 174 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ووهان اعتبارا من ديسمبر 2019، ما يشير إلى وجود العديد من حالات الإصابة الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض أو التي لم يتم اكتشافها، أكثر بكثير مما كان يعتقد في ذلك الوقت.

ووفقا للمعلومات، فإن الـ174 حالة التي أعلنت عنها الصين لم تكن على صلة مباشرة بسوق ووهان، والذي اعتقد كثيرون أنه مصدر تفشي الوباء.

وأشار أعضاء فريق الصحة العالمية إلى أن السلطات الصينية رفضت تزويدهم ببيانات أولية عن تلك الحالات والحالات السابقة المحتملة.

وأوضح محققو الصحة العالمية أنه بعد فحص 13 تسلسلا جينيا للفيروس اعتبارا من ديسمبر، عثرت السلطات الصينية على تسلسلات مماثل بين تلك الحالات المرتبطة بسوق ووهان، لكنها وجدت أيضا اختلافات طفيفة لدى المصابين الذي ليس لهم علاقة بالسوق.

من جانبها، تقول ماريون كوبمانز عالمة الفيروسات الهندية وعضوة فريق الصحة العالمية إن أعراض الفيروس بدأت تظهر على المجموعتين بين منتصف نوفمبر 2019 وأوائل ديسمبر، لكن من المحتمل أن يشير ذلك إلى إصابات تعود إلى سبتمبر.

ورجح خبراء من فريق الصحة العالمية أن فيروس كورونا بدأ ينتشر في ووهان دون أن يلتفت له أحد في نوفمبر، قبل أن يتفشى بشكل واسع في ديسمبر.

كانت منظمة الصحة العالمية خلصت إلى أن فيروس كورونا انتقل على الأرجح بشكل طبيعي إلى البشر من خلال الحيوان، مستبعدة "نظريات المؤامرة" واحتمالية تسرب الفيروس من مختبر ووهان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف انتشر من ووهان الصينية.. الصحة العالمية تبدأ التحقيق في منشأ كورونا

منشأ كورونا يثير أزمة جديدة بين واشنطن وبكين.. الصين تطالب أمريكا بالبحث في أراضيها

منظمة الصحة تفجر مفاجأة بشأن منشأ فيروس كورونا.. فيديو

كبير باحثي "الصحة العالمية" في ووهان.. يكشف: كورونا تحور 13 مرة قبل إبلاغ الصين عنه .. الفيروس اخترق رئات البشر وتطور قبل اكتشافه في ديسمبر 2019 ..عينات دم في أوروبا كشفت وجود عدوى قبل إبلاغ الصين به

ترشيحاتنا

رد الإفتاء على شخص يجمع الصلوات الخمسة آخر اليوم

انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

منطقة كوارث.. بايدن يصدر قرارًا عاجلاً بشأن تكساس

تسبب سرطان القولون.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

بصحبة رضا عبد العال .. مي حلمي تتمايل على أنغام مهرجان اللي عايز يمشي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مايونيز صيامي.. 5 وصفات مختلفة

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

يعالج البهاق والصداع .. نوع غير معروف من التوابل بـ 25 فائدة