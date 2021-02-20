ظهر في نوفمبر.. أدلة جديدة تكشف مفاجأة عن منشأ كورونا

أنهى فريق منظمة الصحة العالمية إلي زار الصين للتحقيق حول منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19" تقاريره بشأن الوباء، إلا أن أدلة جديدة تكشف عن مفاجأة خطيرة حول بداية ظهور الفيروس في ووهان، حيث بدأ في الانتشار قبل نحو شهر من تاريخ الإصابات المؤكدة التي أبلغت عنها بكين.





ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن علماء الأوبئة يعتقدون أن فيروس كورونا بدأ ينتشر في ووهان دون أن يلاحظه أحد منذ نوفمبر 2019، قبل أن يتفشى بشكل كبير في جميع أنحاء المدينة بحلول ديسمبر.





ويقول باحثو منظمة الصحة العالمية إن الصين حددت 174 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ووهان اعتبارا من ديسمبر 2019، ما يشير إلى وجود العديد من حالات الإصابة الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض أو التي لم يتم اكتشافها، أكثر بكثير مما كان يعتقد في ذلك الوقت.





ووفقا للمعلومات، فإن الـ174 حالة التي أعلنت عنها الصين لم تكن على صلة مباشرة بسوق ووهان، والذي اعتقد كثيرون أنه مصدر تفشي الوباء.





وأشار أعضاء فريق الصحة العالمية إلى أن السلطات الصينية رفضت تزويدهم ببيانات أولية عن تلك الحالات والحالات السابقة المحتملة.





وأوضح محققو الصحة العالمية أنه بعد فحص 13 تسلسلا جينيا للفيروس اعتبارا من ديسمبر، عثرت السلطات الصينية على تسلسلات مماثل بين تلك الحالات المرتبطة بسوق ووهان، لكنها وجدت أيضا اختلافات طفيفة لدى المصابين الذي ليس لهم علاقة بالسوق.





من جانبها، تقول ماريون كوبمانز عالمة الفيروسات الهندية وعضوة فريق الصحة العالمية إن أعراض الفيروس بدأت تظهر على المجموعتين بين منتصف نوفمبر 2019 وأوائل ديسمبر، لكن من المحتمل أن يشير ذلك إلى إصابات تعود إلى سبتمبر.





ورجح خبراء من فريق الصحة العالمية أن فيروس كورونا بدأ ينتشر في ووهان دون أن يلتفت له أحد في نوفمبر، قبل أن يتفشى بشكل واسع في ديسمبر.



