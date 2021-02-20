ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

السبت 20/فبراير/2021 - 06:34 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استبعاد حازم إمام من قائمة الفريق المتجهة إلى السنغال.

وقال عبد الهادي إن حازم إمام يعاني من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات، وفضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة تونجيث السنغالي حتى لا تتفاقم الإصابة.

وأوضح أن الفريق يضم في قائمته الثنائي حمزة المثلوثي وأحمد عيد، وهما قادران على تعويض غياب حازم إمام.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مران الزمالك.. تدريبات إضافية للمثلوثي و بامبو

الزمالك يكشف سبب استبعاد حازم إمام من مواجهة المصرى

أشرف قاسم: طائرة خاصة لنقل الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

مدحت عبدالهادي: إصرار لاعبي الزمالك سبب الفوز على الإسماعيلي

رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين قبل السفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث

طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد

من على ظهر حصان.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

خالد الجندي: "مش كل عيل بيجى برزقه"

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الأفريقية

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

Advertisements

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحددون أسباب تمحور فيروس كورونا

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد