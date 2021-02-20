الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب استبعاد حازم إمام من قائمة الفريق المتجهة إلى السنغال.





وقال عبد الهادي إن حازم إمام يعاني من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات، وفضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة تونجيث السنغالي حتى لا تتفاقم الإصابة.





وأوضح أن الفريق يضم في قائمته الثنائي حمزة المثلوثي وأحمد عيد، وهما قادران على تعويض غياب حازم إمام.





ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.