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تنسيقية الأحزاب تكشف ملامح بروتوكول تطوير قدرات القيادات.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 06:10 م
تنسيقية الاحزاب
تنسيقية الاحزاب
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هاني حسين
قال  أحمد فتحي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تمن إطلاق  أكثر من برنامج لتطوير قدرات القيادات وتأهيل النواب  للعمل النيابي والسياسي .

وأضاف  أحمد فتحي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مستمرون في تقديم الخدمات لنواب المجلس وشباب التنسيقية للتثقيف السياسي ".

 وتابع احمد فتحي:"  نعمل على الاهتمام بالعنصر البشري وإطلاق دورات تدريبية داخل التنسيقية  لتثقيف الشباب في العمل السياسي ".

 وأكمل أحمد فتحي:"  نعمل على التعرف على احتياجات أي فرد يحتاج إلى الحصول على دورات تدريبية في  مهارات العمل السياسي وتطوير قدرات القيادات ".

ووقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.
 
وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم. 
 
ووفقا للبرتوكول الذي تم توقيعه اليوم السبت في القاهرة تقوم شركة ويليس تاورز واتسون بتصميم وتقديم اختبارات متخصصة فردية لكل أعضاء التنسيقية لقياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة بالقيادة في المجالات التنفيذية والتشريعية المختلفة، وذلك لكي تتمكن التنسيقية من وضع خطة تطوير لأعضاء التنسيقية بناء على هذه الاختبارات العلمية. 

وستتم عملية التقييم لأعضاء التنسيقية من خلال استخدام أداة تقييم Saville العالمية وهي مجموعة من الاختبارات المتقدمة جدا والتي تستخدم في توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية في العديد من الكيانات الدولية الهامة سواء في مجالات المال والأعمال أو في مجالات صناعة القرار السياسي والدولي. 

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