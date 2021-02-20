الصفاقسي يتأهل لدور المجموعات في الكونفيدرالية

تأهل الصفاقسي إلى دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية؛ بتعادله خارج ملعبه 1-1 مع كيجالي الرواندي، في إياب الدور الثالث، اليوم السبت.





وافتتح الفريق الرواندي، التسجيل ، في الدقيقة 44، عن طريق أبوبكر لاوال، فيما عدل الصفاقسي النتيجة ، بواسطة مهاجمه وهدافه فراس شواط ، في الدقيقة 61.



