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رياضة

الصفاقسي يتأهل لدور المجموعات في الكونفيدرالية

السبت 20/فبراير/2021 - 06:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل الصفاقسي إلى دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية؛ بتعادله خارج ملعبه 1-1 مع كيجالي الرواندي، في إياب الدور الثالث، اليوم السبت.

وافتتح الفريق الرواندي، التسجيل، في الدقيقة 44، عن طريق أبوبكر لاوال، فيما عدل الصفاقسي النتيجة، بواسطة مهاجمه وهدافه فراس شواط، في الدقيقة 61.

ودخل الصفاقسى هذه المواجهة بالتّشكيل التّالى:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع:  محمّد بن علي – محمّد علي الجويني – أحمد عمّار

الوسط:  نور الزّمان الزمّوري – محمّد علي الطرابلسي – وليد القروي – كينغزلي سوكاري – زكرياء منصوري

الهجوم: أيمن الحرزي – فراس شوّاط.

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