صحة البرلمان توضح استعدادات الحكومة للموجة الثالثة من كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إن الحكومة يجب أن تستعد من الآن للموجة الثالثة من فيروس كورونا.





وأضاف حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :لابد أن نأخذ العظة لأننا بعد الموجة الأولى حدث لنا نوع من الاسترخاء الشديد وبدأ المواطنون يتخلون عن ارتداء الكمامات ويذهبون للمصايف، وتمت إقامة الحفلات والأفراح ، مما يسمح بوجود تجمعات كبيرة بين المواطن ، ولذلك حينما ظهرت الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت حالات الإصابة تزيد بشكل أكبر.





وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: علينا أن نكون حذرين ونتبع الإجراءات الاحترازية بنفس المستوى ، ويجب ان تعود المدارس والجامعات مرة اخرى ولكن فى ظل اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدى، ويجب على من يجد نفسه مصاب بفيروس كورونا أن يحصل على التطعيمات الموجودة.