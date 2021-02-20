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محافظات

حفاظًا على أرواح المواطنين.. إزالة عقار قبل سقوطه بمدينة دمنهور

السبت 20/فبراير/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، قرار إزالة عقار آيل للسقوط، يشكل خطرًا شديدًا على أرواح المواطنين بشارع شعيب المتفرع من عبد السلام عارف.

قال المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة دمنهور، أن العقار عبارة عن منزل مكون من دورين وخالى من السكان، وتم فصل جميع المرافق وعمل كردون أمني وجار الإزالة حتى سطح الأرض، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط.

أكد رئيس المدينة، أن يوجد حملات مستمرة لتنفيذ القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط بنطاق مركز ومدينة دمنهور، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمارة.

ويذكر أنه لقي شاب مصرعه، إثر انهيار بلكونة منزل فوقه شارع السلام بمنطقة منشية الحرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور العام ، تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، تلقت بلاغا اليوم الأثنين، يفيد بانهيار بلكونة دور أول علوي بعقار مكون من 3 ادوار بالمنطقه.

 توجه المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى منطقة شارع السلام بمنشية الحرية، وتم إخطار الجهات المعنية.

و بالفحص تبين، وفاة "جابر علي ابو النجا" 23 عاما، مقيم شارع السلام بمدينة دمنهور، وتم نقله جثة هامدة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أصدر قرارا لرؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة قرارات الإخلاء والهدم وكافة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل قدوم فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

جدير بالذكر أن  مدينة دمنهور، شهدت انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، وكذا سقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور، والصادر له قرارا بالهدم منذ سنوات، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض.

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حفاظًا على أرواح المواطنين.. إزالة عقار قبل سقوطه بمدينة دمنهور
حفاظًا على أرواح المواطنين.. إزالة عقار قبل سقوطه بمدينة دمنهور
حفاظًا على أرواح المواطنين.. إزالة عقار قبل سقوطه بمدينة دمنهور
حفاظًا على أرواح المواطنين.. إزالة عقار قبل سقوطه بمدينة دمنهور
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