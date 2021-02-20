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ذاكروا كويس.. رئيس جامعة حلوان للطلاب: الامتحانات السبت المقبل.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 07:40 م
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
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هاني حسين
قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن السبت المقبل، هو أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفق الجدول المعلن مسبقا.

وأضاف ماجد نجم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، نصيحة للطلاب، وقال: "ذاكروا كويس".

وأوضح ماجد نجم: "هناك اعتذار بعذر مقبول، حال إصابة أي طالب بفيروس كورونا في فترة انعقاد الامتحانات".

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

ووجه المجلس الشكر لجامعة حلوان لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وأكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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