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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

السبت 20/فبراير/2021 - 06:58 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قسم الخارجي
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن "تعزيز الحريات العامة" وذلك على خلفية  ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة.

أمر الرئيس الفلسطيني بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.

كما شمل المرسوم التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

وأعلن عباس تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

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