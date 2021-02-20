اوعوا تزعلوا.. أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب إهانة الصعايدة

بكى الإعلامي أحمد موسى على الهواء، بسبب إهانة أهالي الصعيد.





وجه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" حديثه للصعايدة: "اوعوا تزعلوا يا صعايدة، وما حدث معنا إهانة لا نقبلها ويجب المحاسبة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فخر لكل واحد ينتمى لصعيد مصر، والصعيد هو كل مصر والصعيدي متواجد في الإسكندرية ومطروح والقاهرة والوادي الجديد وسيناء".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أهلنا وحبايبنا في كل محافظات الجمهورية، والصعيد هو مصر ولا نفرق بين أهلنا مطلقا".



