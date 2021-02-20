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توك شو

اوعوا تزعلوا.. أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب إهانة الصعايدة

السبت 20/فبراير/2021 - 07:33 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
بكى الإعلامي أحمد موسى على الهواء، بسبب إهانة أهالي الصعيد.

وجه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" حديثه للصعايدة: "اوعوا تزعلوا يا صعايدة، وما حدث معنا إهانة لا نقبلها ويجب المحاسبة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فخر لكل واحد ينتمى لصعيد مصر، والصعيد هو كل مصر والصعيدي متواجد في الإسكندرية ومطروح والقاهرة والوادي الجديد وسيناء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أهلنا وحبايبنا في كل محافظات الجمهورية، والصعيد هو مصر ولا نفرق بين أهلنا مطلقا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عيب أوي لما حد يتكلم عن الصعيد بشكل غير لائق وشكرا لكل من دافع عن الصعايدة".
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