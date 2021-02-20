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شروط جديدة لنقل وتسجيل ملكية العقارات بالشهر العقاري.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 08:20 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، الشروط الجديدة لنقل وتسجيل ملكية العقارات بالشهر العقاري.

وقال "فليفل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي": "أحكام صحة التوقيع لا تزال تتمتع بحجيتها، وأن المادة رقم 35 مكرر بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، لم تهدرها، إذ إنها حددت طريقة جديدة لإشهار العقارات وتسجيلها".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي": "لن يجري الاعتداد سوى بالعقود المسجلة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات والجهات الخاصة بالمرافق، لافتا إلى أن إجمالي العقارات المسجلة في مصر، لا تتعدى 15%، ما يعني أن 85% من عقارات مصر غير مسجلة، إذ يبلغ عدد الوحدات العقارية في مصر نحو 40 مليون وحدة عقارية.

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