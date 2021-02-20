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فن

احمد زاهر يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء مسلسل لؤلؤ

السبت 20/فبراير/2021 - 08:05 م
احمد زاهر
احمد زاهر
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محمد بدران


أعرب الفنان احمد زاهر عن سعادته بردود فعل الجمهور على الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"، من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب "احمد زاهر": "بعد آخر حلقة في مسلسل لؤلؤ، "وانتهي #مسلسل_لؤلؤ هاتوحشونا يا اجمل جمهور شكرا جدا لكل الجمهور اللي تابعنا و دعمنا و حبنا و حب المسلسل شكرا لشركه سينيرجي و المنتج المحترم الاستاذ تامر مرسي و المشرف العام علي الانتاج الاستاذ حسام شوقي اللي وفرولنا كل سبل الراحه و النجاح"


وتابع: "شكرا ليكم علي الدعم و الثقه و من كل قلبي شكرا للاستاذ محمد سامي المشرف علي التاليف و الاخراج اللي ما بخلش علينا باي حاجه عشان يحطنا علي طريق النجاح اسمك علي اي عمل يا استاذ محمد سامي يؤدي دائما الي نجاح شكرا للمخرج محمد عبد السلام علي مجهوده الرائع و شكرا محمد مهران علي السيناريو و الحوار و شكرا للمنتج الفني شادي علام و شكرا لمهندس الديكور العبقري امير عبد العاطي و شكرا لمدير التصوير المتميز احمد فهيم و الجافر المتميز هاني زنيتا شكرا للموزع الموهوب نادر حمدي و الملحن هيثم نبيل شكرا لكل الكرو اللي اشتغلوا بكل حب و صدق"


واضاف: "شكرا لكل زمايلي المحترمين و علي راسهم اختي و صديقتي و مرات اخويا النجمه المحترمه مي عمر اللي بذلت مجهود خرافي عشان العمل يطلع بالشكل ده استمتعت بالشغل معاكي و بكواليسك الجميله و بتواضعك الكبير و اخويا و حبيبي ادوارد فاكهه المسلسل و الفنانه نيرمين الفقي و حبيب قلبي شرنوبي واخواتي العزاز نجلاء بدر و هيدي كرم والنجمه سلوي عثمان و حمدي هيكل و الوجه الجديد هدير عبد الناصر وا خيرا الوجه الجديد ملك احمد زاهر رجوع قوي و متميز انا بجد اتشرفت اني اشتغلت معاكم و سعيد جدا بالتجربه الجميله دي و النجاح اللي ملوش حدود اللي حصل بعد عرض المسلسل الحمدلله و الشكر لله🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻"


وشارك محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ" الذي انتهى عرضه أمس، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.
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