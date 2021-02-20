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رياضة

رئيس الزمالك يحفز اللاعبين قبل السفر إلى السنغال

السبت 20/فبراير/2021 - 08:07 م
بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي قبل بداية رحلة الفريق إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث بدوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الزمالك القاهرة متوجهة إلى السنغال بطائرة خاصة حيث ستمكث البعثة ترانزيت في الجزائر ثم تتوجه إلى داكار العاصمة السنغالية.
وطالب عبدالعزيز اللاعبين ببذل قصارى جهدهم للعودة لمصر بنتيجة إيجابية والفوز على بطل السنغال.

ويواجه الزمالك، تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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