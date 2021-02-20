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فن

نادي سينما البحر المتوسط يستأنف عروضه بالفيلم السورى غيوم داكنة

السبت 20/فبراير/2021 - 08:11 م
فيلم السورى غيوم
فيلم السورى غيوم داكنة
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
يواصل نادي سينما دول البحر المتوسط والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، عروضه في السادسة من مساء الاثنين القادم الموافق 22 من فبراير، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، حيث يعرض الفيلم السوري «غيوم داكنة» الفائز بجائزة القدس للإنجاز الفني في الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الأمير أباظة.  

الفيلم من تأليف أيمن زيدان وياسمين أبو فخر، وقام بإخراجه الفنان أيمن زيدان، أما التمثيل فشارك فيه كلًا من (وائل رمضان، ورامز عطا لله، ولينا حوارنة، وحازم زيدان، ولمى بدور، ونور علي، ومحمد زرزور، بمشاركة محمد حداقي) كما حل كلًا من جود سعيد، وعلاء قاسم، ومازن عباس، ضيوفًا علي الفيلم).

تدور قصة «غيوم داكنة» عن شخص سوري عاش طويلًا في المغترب ويقرر العودة للبلاد بعد علمه بمرضه، ليجد أن بيته وذكرياته احتلها أشخاص غرباء، وبسبب فوضى الحرب وعبثيتها يتشابك مصيره مع مصيرهم في أحداث متلاحقة.
 
ويراعي في عرض الفيلم إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد، ويعقب العرض ندوة خاصة عن الفيلم تديرها الناقدة السينمائية "فايزة هنداوي.
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