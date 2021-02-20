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أصل الحكاية

لا تصلح للحياة .. تفاصيل كارثة ولاية تكساس الأمريكية بسبب الطقس

السبت 20/فبراير/2021 - 09:00 م
ولاية تكساس
ولاية تكساس
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رشا عوني
ربما عصفت بنا أحوال الطقس خلال اليومين الماضيين، ليشتد علينا الشتاء بالأمطار والسيول والعواصف الترابية ، لكن الأمر كان مختلفًا تمامًا في ولاية تكساس الأمريكية التي أصبحت في كارثة كبرى بسبب سوء الأحوال الجوية وانقطعت عنها المياه والكهرباء . 

 الوكالة الأمريكية الاتحادية لإدارة الطوارئ، أكدت اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة كوارث كبرى في ولاية تكساس وتم وصفها بأنها ولاية منكوبة ، بعد أن عانت من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ونقص المياه خلال عاصفة جليدية أطاحت بها مؤخرًا . 

منذ أسبوع تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس ، بعد أن تعرضت لطقس سيئ وعاصفة جليدية ، فانقطعت عنها المياه والكهرباء ، وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن  بالمساعدة الفدرالية، لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة التي بدأت في 11 فبراير وما زالت مستمرة.

الرئيس الأميريكي جو بايدن تواصل مع مع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، وأكد أن الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع السلطات الفدرالية والمحلية لمساعدة السكان، فيما يجري التخطيط لزيارة بايدن لتكساس هذا الأسبوع.


ويتيح إجراء الرئيس ، التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في عدة مقاطعات، ويمكن أيضا أن يشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار كارثة . 

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