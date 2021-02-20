البوندسليجا.. بوروسيا دورتموند يتقدم 2-0 على شالكه في الشوط الاول





شهد الشوط الأول هجمة خطيرة مهاجم بوروسيا هالاند سدد من خلالها على مرمى شالكه في الدقيقة الثانية من المباراة لكنه لم يحرز.





وحصل مهاجم شالكة هوبي على بطاقة صفراء، بينما أجرى مدرب شالكة، جروس، تبديلا بخروج الحارس فاهرمان ونزول بديله لانجر.





وسجل لاعب خط الوسط، سانشو، الهدف الاول لبروسيا في الدقيقة 42، وتبعه المهاجم هالاند بتسجيل هدف ثاني خاطف لبروسيا في الدقيقة 45 من الشوط الأول.





سدد بروسيا 7 تسديدات صحيحة على مرمى شالكه، بينما سدد شالكة 5 تسديدات.







ويسعى بوروسيا للفوز بالمباراة ليزاحم بايرليفركوزن على المركز الخامس، بعد تذبذب كبير في نتائجه هذا الموسم.

انتهى الشوط الأول بفوز بوروسيا دورتموند صاحب المركز السادس على شالكة الذي يعاني في المركز الأخير 2-0، ضمن مباريات الجولة 22 بالدوري الألماني.