ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصول جثمان شهيد حادث اللنش البحري ماهر جابر خلة إلى مستشفى السلام ببورسعيد.. شاهد

السبت 20/فبراير/2021 - 09:50 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
وصل مساء اليوم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة الي مستشفي السلام ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات  اللازمة حتي تسليم الجثمان لأسرة الشهيد للبدء في مراسم دفن الجثمان.

كما تابع المحافظ عمليات البحث المستمرة من كافة الأجهزة عن باقي جثامين شهداء حادث غرق اللنش البحري امام شواطي بورسعيد. 

اقرأ أيضًا:

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه تمت إجراءات تسلم جثمان ماهر جابر خلة، بعد ظهوره علي شاطئ رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وتكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفي العريش ثم جرى إعادته لمحافظة بورسعيد بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. 

وأكد محافظ بورسعيد أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي ضحايا الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.
وصول جثمان شهيد حادث اللنش البحري ماهر جابر خلة إلى مستشفى السلام ببورسعيد.. شاهد
وصول جثمان شهيد حادث اللنش البحري ماهر جابر خلة إلى مستشفى السلام ببورسعيد.. شاهد
وصول جثمان شهيد حادث اللنش البحري ماهر جابر خلة إلى مستشفى السلام ببورسعيد.. شاهد
وصول جثمان شهيد حادث اللنش البحري ماهر جابر خلة إلى مستشفى السلام ببورسعيد.. شاهد
وصول جثمان شهيد حادث اللنش البحري ماهر جابر خلة إلى مستشفى السلام ببورسعيد.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غرق لنش تمويل سفن بميناء بورسعيد وانتشال جثة أحد الضحايا بسبب سوء الأحوال الجوية

محافظ بورسعيد: تكثيف المعدات البحرية للبحث عن جثامين ضحايا اللانش الغارق

الدفع بسيارة إسعاف لنقل أحد شهداء لقمة العيش بلانش بورسعيد الغارق

نقل جثمان المصري الغارق من ميناء رفح البري إلى العريش

ترشيحاتنا

عيار 24 يسجل 899 جنيهاً للجرام.. أسعار الذهب بالأسواق اليوم السبت 20-2-2021.. فيديو

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

نتنياهو يكشف حقيقة إرسال لقاحات كورونا إلى سوريا ضمن صفقة تبادل أسرى

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

الحضري في نادي الذيد الإماراتي

بـ شورت.. الراقصة جوهرة تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟

ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر