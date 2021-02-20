وصول جثمان شهيد حادث اللنش البحري ماهر جابر خلة إلى مستشفى السلام ببورسعيد.. شاهد

وصل مساء اليوم جثمان الشهيد ماهر جابر خلة الي مستشفي السلام ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة حتي تسليم الجثمان لأسرة الشهيد للبدء في مراسم دفن الجثمان.





كما تابع المحافظ عمليات البحث المستمرة من كافة الأجهزة عن باقي جثامين شهداء حادث غرق اللنش البحري امام شواطي بورسعيد.





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وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه تمت إجراءات تسلم جثمان ماهر جابر خلة، بعد ظهوره علي شاطئ رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وتكليف هيئة الإسعاف بدفع إحدى السيارات التابعة لها من مدينة العريش لاستلام الجثمان ونقله إلى مستشفي العريش ثم جرى إعادته لمحافظة بورسعيد بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



