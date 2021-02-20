ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصعيدية بـ 100 راجل.. برلمانية تهاجم تامر أمين بعد تصريح "شحن البنات"

السبت 20/فبراير/2021 - 09:52 م
تامر امين
تامر امين
Advertisements
هاني حسين
قالت النائبة عبلة الهواري، إن تصريحات الإعلامي تامر أمين بها إساءة للمرأة المصرية، والصعيدية بشكل خاص.

وأضافت عبلة الهواري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "تامر أمين تناسى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع، ولفظ (شحن البنات) خارج عن حدود شرف مهنة الإعلام".

واستطردت عبلة الهواري: "المرأة في صعيد مصر بـ 100 راجل، وأطفال الصعيد هم رجال، والمرأة الصعيدية هي من صنعت الرجال".

ومن جهته، قال النائب نشأت عباس: "نرفض تصريحات تامر امين تجاه الصعايدة".

وأضاف نشأت عباس: "كلمة الشحن تقال على المواشي، والصعايدة كلهم شرف وعزة وكرامة، وعلى تامر امين رؤية حديث الرئيس السيسي عن الصعايدة، والصعيدي هو من بنى مصر".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

برلمانية: ارتفاع نسبة الإدمان بقرى الصعيد بسبب الفقر والبطالة

برلمانية : تصريحات تامر أمين عنصرية وغير مقبولة على الإطلاق

عبلة الهوارى: أهالي الصعيد يرفضون اعتذار تامر أمين بعد تصريحاته المسيئة

الرئيس يدرك أهمية الصعيد وأهله| شاهد أحمد موسى منفعلا على الهواء: حقهم لازم يرجعلهم

ترشيحاتنا

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

نشأت الديهي مهاجمًا البرادعي: احترم سنك

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

حكم الحلف بالمصحف .. وكفارة اليمين بالترتيب

رئيس مصلحة الشهر العقاري: المواطن يتنازل عن حقه القانوني إذا لم يسجل الوحدة السكنية

بسبب كورونا.. الكويت تمنع دخول الأجانب حتى إشعار آخر

Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟

ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر