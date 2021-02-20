الصعيدية بـ 100 راجل.. برلمانية تهاجم تامر أمين بعد تصريح "شحن البنات"

قالت النائبة عبلة الهواري، إن تصريحات الإعلامي تامر أمين بها إساءة للمرأة المصرية، والصعيدية بشكل خاص.
وأضافت عبلة الهواري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "تامر أمين تناسى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع، ولفظ (شحن البنات) خارج عن حدود شرف مهنة الإعلام".
واستطردت عبلة الهواري: "المرأة في صعيد مصر بـ 100 راجل، وأطفال الصعيد هم رجال، والمرأة الصعيدية هي من صنعت الرجال".
ومن جهته، قال النائب نشأت عباس: "نرفض تصريحات تامر امين تجاه الصعايدة".
وأضاف نشأت عباس: "كلمة الشحن تقال على المواشي، والصعايدة كلهم شرف وعزة وكرامة، وعلى تامر امين رؤية حديث الرئيس السيسي عن الصعايدة، والصعيدي هو من بنى مصر".