الصعيدية بـ 100 راجل.. برلمانية تهاجم تامر أمين بعد تصريح "شحن البنات"

قالت النائبة عبلة الهواري، إن تصريحات الإعلامي تامر أمين بها إساءة للمرأة المصرية ، والصعيدية بشكل خاص.





وأضافت عبلة الهواري ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "تامر أمين تناسى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع، ولفظ (شحن البنات) خارج عن حدود شرف مهنة الإعلام".





واستطردت عبلة الهواري: "المرأة في صعيد مصر بـ 100 راجل ، وأطفال الصعيد هم رجال ، والمرأة الصعيدية هي من صنعت الرجال".





ومن جهته، قال النائب نشأت عباس: "نرفض تصريحات تامر امين تجاه الصعايدة".



