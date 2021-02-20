صناع الخير: دورنا مساندة غير القادرين ومحاولة توفير حياة كريمة في القرى.. فيديو

قال عصام عبدالرحمن، المستشار الإعلامي بمؤسسة صناع الخير، إن مبادرة حياة كريمة تعبر مبادرة من المبادرات الرائدة، ونموذج لتكامل الأدوار بين الجهاز الإداري للدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني.





وأضاف "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن تكامل الأدوار بين مؤسسات المجتمع؛ يسهم في تغيير واقع أهالي القرى الأشد احتياجًا، موضحًا أن المجتمع المدني له دور كبير في كافة المبادرات الجادة، وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة.





وأشار المستشار الإعلامي بمؤسسة صناع الخير، إلى أن المجتمع المدني أيسر في الوصول إلى أهالي القرى من نظم التقنية، معقبًا: "المجتمع المدني قادر على فرز- بشكل فعلي- الاحتياج الحقيقي لغير القادر، ويقدم روشتة تنطلق من المشروع الأهم، والذي ينتفع به غير القادر بشكل فعلي".



