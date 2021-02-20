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منوعات

ضيف غير متوقع.. دب يهاجم سيدة في الحمام

السبت 20/فبراير/2021 - 10:12 م
دب
دب
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أماني إبراهيم
فوجئت سيدة امريكية، بمهاجمة دب لها، خلال استخدامها المرحاض، في منزلها بولاية ألاسكا؛ لتصاب بحالة من الهلع والخوف، جعلتها تقفز وتصرخ.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أدى هذا الحادث إلى إصابة السيدة، التي تدعى، شانون ستيفنز، بجرح، أثناء استخدام مرحاض خارجي بعيدا في بحيرة تشيلكات، نهاية الأسبوع الماضي.

وبعد سماع صراخها؛ ذهب شقيقها "إريك" ليرى سبب الإصابة، ليجد رأس دب في حفرة المرحاض.

وقالت "ستيفنز" إن الجرح نتج إما عن عضة، أو من مخلب الحيوان.

وكانت "ستيفنز" تقضي عطلة نهاية الأسبوع، مع شقيقها "إريك" وصديقته في وقت سابق من المساء، واسمتتعوا معا أثناء طهي النقانق على حفرة نار مفتوحة.

وقالت "خرجت من هناك وذهبت إلى المرحاض وعلى الفور عضني شيء ما في مؤخرتي عندما جلست"، وصرخت؛ من أجل حضور شقيقها، بمصباحه اليدوي، لمساعدتها، ومعرفة ما أصابها، وبعد توجيه المصباح معه للمرحاض؛ رأى وجه دب بني يجلس بجواره.

وركضت ستيفنز وشقيقها من المبنى إلى الخارج، وتمكن شقيقها من علاجها باستخدام مجموعة من الإسعافات الأولية، وفي صباح اليوم التالي ، لاحظوا آثار دب بالقرب من حفرة النار والمبنى الخارجي.

وقال عالم الأحياء في قسم الأسماك والألعاب في ألاسكا، كارل كوخ، إنه يعتقد أن الحيوان كان دبًا أسود، ويقول: "قد تكون هي الشخص الوحيد الذي حدث له هذا الأمر على الإطلاق".
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