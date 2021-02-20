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سيارات

لمحبي الهاتشباك في الخليج ...هذه السيارة مناسبة لكم

السبت 20/فبراير/2021 - 10:15 م
مرسيدس فئة A
مرسيدس فئة A
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أماني نوار


تعد سيارات الهاتشباك الخيار المفضل لدى الكثير من الشباب خاصة المقيمين في الخليج، وتعد سيارة مرسيدس هاتشباك العائلية المدمجة من فئة A، من بين أكثر سيارات الهاتشباك في هذا القطاع ، سعر السيارة في الامارات بداية من 149 ألف درهم .

مواصفات مرسيدس فئة A

تتمتع السيارة من الداخل بمظهر غني بالتكنولوجيا ، مع وجود اجهزة العرض العريضة ، وشاشات المعلومات الترفيهية ، واحدث برنامج MBUX ، لذلك للتعرف على الصوت من Merc

تعتمد السيارة على  محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يولد قوة 224 حصان و350 نيوتن متر من عزم الدوران يربط مع قير أوتوماتيكي من 7 سرعات دبل كلتش لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم س في 6.2 ثانية والسرعة القصوى تبلغ 250 كم س


أما الشنطة الخلفية للسيارة ، الصندوق الخلفي صغير حجم الحمولة يبلغ 370 لتر على الرغم من أن الاطار الاحتياطي يأخذ من حجم الحمولة  في الخلف ، من أفضل الخيارات لدى الشباب خاصة في بداية العمل أو في الجامعة

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