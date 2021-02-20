الديهي: فيلم السرب يعيد للفن المصري دوره التوثيقي والتنويري

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فيلم "السرب" هو أحدث أفضل إنتاج وطني لموضوعات طالما نادينا أن يتم توثيقها.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الفيلم يمثل توثيق للحظات فارقة في تاريخ هذه الأمة، ولقطة من سجلات التاريخ، ويسلط الضوء على بطولات نادرة للقوات المسلحة خاصة القوات الجوية، ويمثل لحظة تاريخية عاكسة لدور القيادة السياسية في اختيار الشكل والتوقيت والآلية للانتقام للوطنية المصرية، وتأديب كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات مصر.





وتابع، أن الفيلم عمل ضخم وعظيم، ومن بطولة نخبة من النجوم والفنانين، وهو عمل وطني وثائقي بامتياز، ويعيد للفن المصري دوره التنويري والتوثيقي، مستنكرًا هجوم الإخوان على فيلم "السرب"، معقبًا: "كأننا رشينا مبيد حشري للصراصير متمثلين في قنوات أهل الشر الذين حدث لهم حالة هياج، ويحاولوا إهالة التراب على أي عمل يمثل توثيق للأحداث الوطنية، فهذا الفيلم أصاب الإخوان بالجنون، وحدث لهم حالة جنان مثل الشيطان عندما يسمع القرآن الكريم".



