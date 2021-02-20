ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الديهي: فيلم السرب يعيد للفن المصري دوره التوثيقي والتنويري

السبت 20/فبراير/2021 - 10:13 م
فيلم السرب
فيلم السرب
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فيلم "السرب" هو أحدث أفضل إنتاج وطني لموضوعات طالما نادينا أن يتم توثيقها.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الفيلم يمثل توثيق للحظات فارقة في تاريخ هذه الأمة، ولقطة من سجلات التاريخ، ويسلط الضوء على بطولات نادرة للقوات المسلحة خاصة القوات الجوية، ويمثل لحظة تاريخية عاكسة لدور القيادة السياسية في اختيار الشكل والتوقيت والآلية للانتقام للوطنية المصرية، وتأديب كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات مصر. 

وتابع، أن الفيلم عمل ضخم وعظيم، ومن بطولة نخبة من النجوم والفنانين، وهو عمل وطني وثائقي بامتياز، ويعيد للفن المصري دوره التنويري والتوثيقي، مستنكرًا هجوم الإخوان على فيلم "السرب"، معقبًا: "كأننا رشينا مبيد حشري للصراصير متمثلين في قنوات أهل الشر الذين حدث لهم حالة هياج، ويحاولوا إهالة التراب على أي عمل يمثل توثيق للأحداث الوطنية، فهذا الفيلم أصاب الإخوان بالجنون، وحدث لهم حالة جنان مثل الشيطان عندما يسمع القرآن الكريم".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

فيديوجراف| الأبطال والقصة .. تفاصيل فيلم السرب

شرف لنا توثيق بطولات الجيش .. مخرج السرب يكشف أصعب مشاهد الفيلم.. فيديو

ملحمة بطولة.. أحمد موسى: الأعداء ما ناموش من لحظة الإعلان عن فيلم السرب

لميس الحديدي: فيلم السرب يذكر بالقصاص ويبقى الأحداث حية في عقول الأجيال.. فيديو

أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي .. والسقا ومنير يكشفان أسرارا لأول مرة عن السرب

ترشيحاتنا

أغلى تكريم في حياتي.. تركي آل شيخ ينشر صورة مع ولي العهد السعودي

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

وزير التعليم يكشف تفاصيل موقف صادم تعرض له في أول يوم في الوزارة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟

الجرأة وحدها لا تكفي.. تاريخ أزمات تامر أمين من "3 راقصات" وحتى الصعايدة

Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟