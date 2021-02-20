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أخبار العالم

تخدع اختبار PCR.. ظهور سلالة خطيرة لـ كورونا في هذه الدولة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:07 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
منذ انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، تحورت تركيبته عدة مرات وظهرت سلالات جديدة منه أكثر أو أقل خطورة من السلالة الأصلية التي بدأت الانتشار أواخر عام 2019.

ونقلت قناة "يورونيوز" عن خبراء إعلانهم وجود سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا اكتُشفت في فنلندا، يوم الخميس الماضي، يصعب اكتشافها من الاختبارات، وربما تنتشر من دون أن يتمّ التعرّف عليها.

ونقلت الإذاعة العامة الفنلندية عن مختبر فيتا في العاصمة هلنسكني تأكيده أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا والتي تدعى "Fin-796H" تختلف عن الطفرات التي اكتشفت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، إذ إن لها تركيبة جينية جديدة، غير أنها تشترك في بعض السمات مع الطفرات في البلدين المذكورين.

ولفت العلماء في فنلندا الانتباه إلى أن طفرة كورونا الجديدة يمكن أن لا تظهر في اختبار الـ"بي سي إر"’ كما أنه لم يُعرف بعد إن كانت أسرع انتشارًا أو أشد مناعة ضد اللقاحات، وسط اعتقادٍ أن هذه الطفرة جاءت من خارج البلاد، نظرًا لانخفاض أعدادٍ المصابين بفيروس كورونا في أوساط الفنلنديين، وفقًا للمصدر المذكور.

وكان قد أُعلن في فنلندا عن 422 إصابة بفيروس كورونا المتحور في بريطانيا، و22 حالة من الفيروس المتحور في جنوب أفريقيا، وحالة إصابة واحدة بالفيروس المتحور في البرازيل، علمًا أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فنلندا يبلغ 52209 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس 725 حالة.
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