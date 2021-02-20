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برلمان

إلغاء ترخيص مزاولة المهنة ليس كافيًا.. رد ساخن من البرلمان بعد منع تامر أمين من الظهور

السبت 20/فبراير/2021 - 10:31 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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سماح أنور
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن قرار إلغاء رخصة مزاولة النشاط الإعلامي لتامر أمين، قرار صائب وجيد من قبل نقابة الإعلاميين ولكن القضية أكبر من الإلغاء.

طالبت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، باستئناف محاكمة الإعلامي تامر أمين وذلك لأن إلغاء ترخيص مزاولة المهنة ليس كافيا وذلك بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه بحق أهل الصعيد، معقبة "اعتذاره غير لائق ومش مقبول ومش بالشكل اللي يرضي الصعايدة".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى إن ما صرح به الإعلامي تامر أمين من تصريحات مسيئة حول المرأة الصعيدية وأهل الصعيد ككل، أمر مرفوض تماما ويتنافي مع حديث الرئيس عن نجاح وأخلاق المرأة الصعيدية وذلك لنشأتها في بيئة تسير علي قيم ومبادئ أصيلة.

وتابعت النائبة، ننتظر قرار المجلس الأعلي للإعلام، فضلا عن محاكمته بتهمة السب والقذف علاوة على مخالفته ميثاق شرف العمل الإعلامي.

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا، منذ قليل، أكدت فيه انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20 /2 /2021  مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار التي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولًا المبادئ العامة في فقراتها أرقام  2.4.6.7. والتي نصت على الآتي:

١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة

٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

٣ - الفقرة رقم 6  احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء عليه صدر قرار  النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر. 

وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.
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