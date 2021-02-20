صعيدي وأفتخر.. أحمد موسى: شكرا لكل من دافع عن الصعايدة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ينتمي إلى صعيد مصر، مضيفا "صعيدي وافتخر وشرف لكل واحد يعرف الصعايدة".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لكم كل الاحترام اهلي في الصعيد ودول أهلي وحبايبي".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فخر لكل واحد ينتمى لصعيد مصر، والصعيد هو كل مصر والصعيدي متواجد في الإسكندرية ومطروح والقاهرة والوادي الجديد وسيناء".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أهلنا وحبايبنا في كل محافظات الجمهورية، والصعيد هو مصر ولا نفرق بين أهلنا مطلقا".



