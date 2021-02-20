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صعيدي وأفتخر.. أحمد موسى: شكرا لكل من دافع عن الصعايدة.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 07:39 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ينتمي إلى صعيد مصر، مضيفا "صعيدي وافتخر وشرف لكل واحد يعرف الصعايدة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لكم كل الاحترام اهلي في الصعيد ودول أهلي وحبايبي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فخر لكل واحد ينتمى لصعيد مصر، والصعيد هو كل مصر والصعيدي متواجد في الإسكندرية ومطروح والقاهرة والوادي الجديد وسيناء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أهلنا وحبايبنا في كل محافظات الجمهورية، والصعيد هو مصر  ولا نفرق بين أهلنا مطلقا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عيب أوي لما حد يتكلم عن الصعيد بشكل غير لائق وشكرا لكل من دافع عن الصعايدة".
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