ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة الإعلاميين تقرر إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

السبت 20/فبراير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
 قرر النائب الدكتور  طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إلغاء تصريح  مزاولة المهنة الصادر لـ الاعلامى تامر امين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي  في المواد سالفة الذكر. وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة واهلنا في الصعيد بصفة خاصة.

وذلك انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20/2/2021  مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولا  المبادئ العامة في فقراتها أرقام  2.4.6.7. والتي نصت
١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

٣ - الفقرة رقم 6  احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت  على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة


Advertisements
Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟