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ساكنة بـ عقار الإسكندرية المائل: ربنا يخليك يا ريس.. وأحمد موسى: السيسي ينحاز للمصريين

السبت 20/فبراير/2021 - 10:56 م
عقار الاسكندرية المائل
عقار الاسكندرية المائل
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدَّق على إعطاء كل أسرة في العقار المائل بالاسكندرية، شقة جديدة، في مشروع بشاير الخير.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي ينحاز لأهله وناسه والمصريين ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "الأسر حصلت على شقق مفروشة بالكامل في مشروع بشاير الخير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   الدولة المصرية لن تترك المصريين في الشارع، والرئيس السيسي وجه بدعم أسر العقار المائل ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن أسر العقار المائل بالإسكندرية، وذلك بعد توجيه الرئيس بنقلهم إلى وحدات سكنية مفروشة، في مشروع بشاير الخير .

وقالت إحدى قاطنات العقار المائل بالإسكندرية:" فرحانة والحمد لله إن الرئيس بص لينا، ونشكر الرئيس السيسى، وربنا يخليك لينا يا ريس ".
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