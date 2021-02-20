ساكنة بـ عقار الإسكندرية المائل: ربنا يخليك يا ريس.. وأحمد موسى: السيسي ينحاز للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صدَّق على إعطاء كل أسرة في العقار المائل بالاسكندرية ، شقة جديدة ، في مشروع بشاير الخير.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي ينحاز لأهله وناسه والمصريين ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "الأسر حصلت على شقق مفروشة بالكامل في مشروع بشاير الخير".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية لن تترك المصريين في الشارع، والرئيس السيسي وجه بدعم أسر العقار المائل ".





وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن أسر العقار المائل بالإسكندرية ، وذلك بعد توجيه الرئيس بنقلهم إلى وحدات سكنية مفروشة ، في مشروع بشاير الخير .



