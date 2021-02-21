حبس عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالإكراه بالمطرية

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه بالمطرية.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل للوقوف على حقيقتها.





تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه .





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إستغاث بهم سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وقرر بأنه حال سيره بالمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه إستوقفه ٣ أشخاص وطلبوا منه توصيلهم لمحل البلاغ ، وفور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم والإستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهًا عنه ولاذوا بالفرار .





على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنت من ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وبحوزتهم (عدد 2 سلاح أبيض ) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة .





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .