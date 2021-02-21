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الشباب والرياضة: بطولات عالمية ستقام على أرض مصر قريبًا

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:18 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد فوزى المتحدث الإعلامى باسم وزارة الشباب، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة والوزارة يهتمون اهتماما شديدا بأبطال مصر البارالمبيين، وكل طلباتهم مجابة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه في القريب العاجل جدا سيكون هناك استجابة لكافة طلبات أبطال مصر البارالمبين، وستكون هناك استجابة سريعة تتسم بالمرونة في ظل الميزانية المتاحة في تحقيق مطالبتهم بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية.
 
وتابع فوزى، أن مصر أصبحت جاذبة للبطولات العالمية في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن عدد الدول التي ستشارك في بطولة كأس العالم للرماية 32 دولة، وهناك العديد من الدول طلبت المشاركة في البطولة بعد نجاح مصر وهناك استعدادات لها.

واستطرد فوري، هناك عدد من البطولات العالمية ستقام في مصر خلال العام الحالي.
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