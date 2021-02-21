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رغم الطقس السيئ .. فريق بحثي من الزراعة يواصل دراسة صحراء غرب السويس

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:59 ص
فريق بحثي بصحراء
فريق بحثي بصحراء السويس
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محمد القاضي
قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، منسق عام المشروعات الزراعية والتوسع الأفقي بمركز بحوث الصحراء، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالتنمية الزراعية والتوسع الأفقي في شتى أنحاء مصر.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك توجها للاستفادة من كل قطرة مياه، سواء المعالجة أو السطحية أو الجوفية، موضحا أن محافظة السويس طلبت من وزارة الزراعة عمل حصر وتصنيف للتربة لمساحة 60 ألف فدان بمنطقة غرب السويس.

وأشار منسق عام المشروعات الزراعية والتوسع الأفقي بمركز بحوث الصحراء، إلى أنه تم تشكيل فريق قوامه 28 باحث ومعاون من مركز بحوث الصحراء وهيئة التعمير ومعهد بحوث الأرض والمياه والبيئة وجامعة بنها لحصر وتصنيف المساحة المقترحة.

وأوضح منسق عام المشروعات الزراعية والتوسع الأفقي بمركز بحوث الصحراء، أنه لأول مرة يتم التنسيق بين الجامعات والمراكز البحثية، لافتا إلى أن أعضاء الفريق البحثي يشعرون بسعادة كبيرة أثناء عملهم رغم الظروف الجوية السيئة.
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