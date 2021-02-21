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ديني

جامعة الأزهر تعلن جاهزيتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:24 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، جاهزيتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، على أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الامتحانات مباشرة؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقًا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بكليات الجامعة ومعاهدها فوق المتوسطة.

وقال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هناك التزاماً شديداً من الجامعة بجميع الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات، وكذلك تفعيل دور لجان الأزمات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ لمتابعة جميع الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.
     
وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جاهزية جميع الكليات لتطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري؛ والمتمثل في الجمع بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات الدراسة ومعامل التدريب العملي؛ التزامًا بالإجراءات الاحترازية، وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب مطابقًا لقرارات مجلس جامعة الأزهر السابقة، والتي تؤكد عدم وجود طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًّا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًّا، حسب طبيعة الدراسة بكل كلية، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
   
وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة، أنه تمت الموافقة على مد العام الدراسي الجاري ثلاثة أسابيع مبدأيًّا بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات؛ نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا؛ التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
   
أما بالنسبة للطلاب والطالبات الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فأوضح الشربيني أن عليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول بقية الامتحانات.
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