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أخبار العالم

فرنسا تتجه لإغلاق مدينة نيس بسبب تفشي كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن أولييفيه فيران وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأحد عن إمكانية غلق مدينة فرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب "فرانس 24"، كشف فيران عن إمكانية فرض إغلاق شامل أو جزئي في مدينة نيس الساحلية جنوب شرق البلاد.

وأعرب الأطباء في المدينة عن قلقهم من الوضع الصحي، مع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، وارتفاع أعداد الإصابات.

وتعتبر فرنسا سادس بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات بكورونا، وسابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وبعد ثلاثة أسابيع من اختيار الحكومة الانتظار بدل فرض الحجر الصحي، يمنح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه المزيد من الوقت لرفع أو تشديد التدابير الوقائية.


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