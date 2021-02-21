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أخبار العالم

إصابة نائب وزير الصحة المكسيكي بفيروس كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:59 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال هوجو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة المكسيكي عبر "تويتر" إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من يوم الجمعة وأنه ينتظر التطعيم ويعتزم مواصلة العمل من منزله.

يشار إلى أن لوبيز يتحدث بشكل  منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كورونا، بما في ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذي أشرف على تعافي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك، 2.03 مليون حالة بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بمرض "كوفيد –19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 178965 حالة وفاة.
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