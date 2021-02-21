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الإفتاء: "أهل الذكر" ليسوا علماء الدين فقط بل أهل التخصص في أي مجال

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:27 ص
الأمين العام بدار
الأمين العام بدار الإفتاء المصرية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدين يحترم أهل العلم، وهذا يعني أن كل إنسان له حدود في المعرفة وتخصص يلتزم به، مضيفا: "نحن كمجتمع مدعوون إلى التعاون". 

وتابع عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنسان لا يتجرأ ان يتكلم في شيء ليس من تخصصه، وفي هذا الشأن علمنا القرآن الكريم أن نسال وأن نلجأ إلى أهل الاختصاص سواء في الإفتاء أو الدين أو الطب وهكذا.

وأشار إلى أن مصطلح أهل الذكر لا يختص بالفتاوى الدينية فقط، لكن لابد من الرجوع إلى الدعوة للانضباط ولأهل الذكر والمؤسسات المختصة ولا تصغي إلى الشائعات التي يصدرها غير متخصصين. 

وتابع أن الفتوى علم شأنها شأن بقية العلوم، وبها تخصص وعلم له شهاداته، ومحاله وأخلاقه، التي ينبغي أن يعرفها الإنسان، ومن يتجرأ على الفتوى بدون تخصص فهي فتوى بغير علم، ومن يساعده في نشر فتواه وسماعه والإعجاب بكلامه سيكون آثمًا. 
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