الحوامدية تتجمل بالإنترلوك.. والأهالي: مش هنعاني في الشتاء تاني.. صور

تشهد مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، أعمال تطوير واسعة في عدد من مناطقها، من بينها منطقة شارع الإمام الشافعي، الذي تكثف محافظة الجيزة خطة لتطويره بعد سنوات من المعاناة.

خطة التطوير التي تنفذها مدينة الحوامدية في شارع الإمام الشافعي، وكذلك شارع المروة المتفرع من شارع الصفوة، وعدد من المناطق غير المخططة، تشمل تركيب بلاط الإنترلوك بطول الشارع، والذي ظلّ سكانه يعانون لسنوات من سوء أرضيته خاصةً في فصل الشتاء وسقوط الأمطار، بجانب صيانة أعمال الصرف الصحي قبل البدء في تركيب الإنترلوك.

من جانبه أعرب أهالي مدينة الحوامدية عن سعادتهم بالاتجاه لتركيب بلاط الإنترلوك في شوارع المدينة المهمّشة، والتي عانى سكانها لسنوات، معتبرين تلك الخطوة بمثابة انطلاقة لتجميل جميع شوارع مدينة الحوامدية ضمن الخطة التي تنفذها محافظة الجيزة للارتقاء بالشوارع.

وأعرب محمد سعيد، أحد أهالي شاع الإمام الشافعي بمدينة الحوامدية لـ «صدى البلد»، عن سعادته بتطوير منطقته السكنية، قائلا: "الحمد لله جه اليوم اللي المنطقة كلها تطور ونبقى نعيش في شارع حضاري بعد ما كنا بنعاني في الشتاء ومكانش حد بيعرف يمشي في الشارع".

وطالب "سعيد" بضرورة التوسع في تطبيق تلك الخطة في جميع أنحاء مدينة الحوامدية، قائلا: "الحوامدية تستحق التطوير كلها وأهلها يستحقوا أن المسئولين يبصولهم لتغيير واقعهم للأفضل".