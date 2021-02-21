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حان وقت العودة من نكسات كورونا .. اميتاب باتشان يروج لفيلمه الجديد

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:04 ص
اميتاب باتشان
اميتاب باتشان
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقرير بعنوان أميتاب باتشان يروج لفلمه المقبل، حيث أعلن النجم الهندي أميتاب باتشان عن موعد طرح أحدث أعماله السينمائية بعد فترة توقف بسبب أزمة جائحة كورونا العالمية.

ونشر "باتشان" صورة البوستر الدعائي لفيلمه الجديد JHUND، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقًا: "كورونا أصابتنا بالعديد من النكسات، لكن حان وقت العودة إلى السينما من جديد.. JHUND سيصدر فى  18 يونيو 2021.


 وكان النجم أميتاب باتشان أعلن تعافيه من فيروس كورونا في أغسطس الماضي، حيث يعيش أميتاب باتشان وعائلته في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررًا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.

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