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حوادث

اندلاع حريق في مزرعة دواجن بقرية أبو مناع بقنا

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:07 ص
حريق
حريق
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يوسف رجب

اندلع حريق في مزرعة دواجن بقرية أبو مناع شرق بقنا، دون وقوع خسائر في الأرواح. 


وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد اندلاع حريق في مزرعة للدواجن بقرية أبو مناع شرق.


وانتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية، بتوجيهات ورئاسة العقيد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتمكنت فريق من 3 سيارات بقيادة النقيب جمال الشافعي من السيطرة على الحريق. 


وتبين أن الحريق اندلع في بعض الأعلاف والمخلفات الموجودة بالمزرعة، ولا يوجد بها أي دواجن. 


وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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