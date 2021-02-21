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أخبار العالم

اليابان تتسلم ثاني شحنة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 وصل لمطار "ناريتا" اليوم /الأحد/ باليابان ثاني شحناتها من لقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد قادمة من بلجيكا.
وقال مسؤولون في الحكومة اليابانية- وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إن الشحنة الثانية تعادل أكثر من 450 ألف جرعة إذا ما تم استخراج الحد الأقصى من الجرعات - وهو 6 جرعات - من كل قنينة لقاح.
وكانت اليابان قد تلقت الشحنة الأولى من لقاح فايزر في الـ12 من فبراير الجاري؛ وبذلك يكون إجمالي عدد الجرعات التي تلقتها اليابان، بعد وصول الشحنة الثانية، قد وصل إلى نحو 838 ألف جرعة (أو تطعيم حوالي 420 ألف شخص).
ومن المحتمل أن يزيد عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين من المتوقع يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنحو مليون شخص تقريبا عن العدد المقدر في السابق والذي بلغ حوالي 3.7 مليون شخص.
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