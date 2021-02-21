اعتماد نتيجة الإعلان الرابع لمنح مبادرة التعليم العالي للمهنيين

اعتمد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى نتيجة الإعلان الرابع لمبادرة التعليم العالي للمهنيين الممول من الوكالة الأمريكية USAID للتنمية الدولية، والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة.





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وأوضح د.أشرف عزازى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أنه تقدم لهذا الإعلان 39 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًّا وجهة حكومية، وبعض جهات القطاع الخاص، وقد بلغ إجمالي المتقدمين 86 باحثًا وباحثة (22 متقدمًا لمنحة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 4 منح للماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عامين، 26 متقدمًا لمنحة المهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 34 متقدمًا لمنحة التدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى) وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة السادة المتقدمين على مدار 15 جلسة.





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ومن جانبه أوضح د.هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات أنه تم قبول 52 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد (13 منحة ماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 17 منحة للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 22 منحة تدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى) وكان نصيب الباحثات 40% من إجمالي الباحثين لهذا العام.





وأشار حمزة إلى أن وزارة العدل جاءت في مقدمة الجهات الحاصلة على المنح بحصولها على 6 منح ما بين ماجستير بحد أقصى عامين، وتدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، يليها جامعة المنصورة حصلت على 5 منح، وحصلت جامعة عين شمس على 4 منح.



