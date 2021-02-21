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رياضة

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:51 ص
كريم أشرف
كريم أشرف
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محمد السعيد
أعرب كريم أشرف هداف فريق الشباب بنادي الهلال السعودي عن رغبته الشديدة في تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم أشرف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "اللعب لمنتخب مصر حلم لي منذ الطفولة، وشرف لأي لاعب تمثيل منتخب مصر".

وتابع: "أعمل على نفسي كثيرا وأطور من إمكانياتي وأجتهد كي أنال شرف تمثيل منتخب بلادي".

واختتم: "هذا حلم من أحلامي وأتمنى تحقيقه خلال الفترة المقبلة".

ويتصدر كريم أشرف ترتيب هدافي فريق الشباب بنادي الهلال السعودي هذا الموسم، برصيد 4 أهداف، كما صنع 7 آخرين.

ويخوض منتخب الشباب بقيادة المدير الفني محمود جابر معسكرا حاليا، في الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك في كأس العالم 2023 بأندونيسيا من : محمود جابر مديرا فنيا وكرم مرسي مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وإيهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

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