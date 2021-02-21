رئيس صحة البرلمان يكشف حقيقة ظهور فيروس نيباه وخطورته على الإنسان

قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إن فيروس نيباه هو فيروس إعلامى وغير موجود إلا فى الإعلام فقط، مشيرا إلى أن إحدى الجرائد الأجنبية نشرت خبرا عنه وتلقفته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وأصبح مشهورا جدا، ولكنه غير منتشر ومعروف من أكثر من 20 عاما.
وأكد حاتم لـ"صدى البلد"، أن فيروس نيباه موجود وموصوف منذ فترة كبيرة فى مقاطعة فى الصين ولم ينتشر فى الصين على مستوى واسع، ويأتى عن طريق بعض الحيوانات وينتقل إلى الإنسان ويصيبه عن طريق الأكل والتنفس كما يصيب المخ ويحدث التهاب.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، أن الحالات التى أصيبت بفيروس نيباه قليلة جدا، ولكن خطورته أنه ليس له أى علاج.
وطالب الحكومة بأن يكون لديها خطط قوية جدا من خلال الطب الوقائى من خلال الوقاية من الأمراض المعدية، والاهتمام بتطعيمات الأطفال، قائلا: "نجد الدولة قوية فى هذا المجال، لكن الأهم هو الاهتمام بمكافحة العدوى سواء داخل المستشفيات والمنشآت الصحية أو من خلال تعليم ثقافة مكافحة العدوى فى البيوت".
واختتم تصريحاته قائلا: "ولو لدينا هذه الثقافة مثل اليابان وجنوب شرق آسيا مهما ظهر أى فيروس فإننا لن نتخوف منه لو اتبعنا الإجراءات الاحترازية".