رئيس صحة البرلمان يكشف حقيقة ظهور فيروس نيباه وخطورته على الإنسان

قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إن

هو فيروس إعلامى وغير موجود إلا فى الإعلام فقط، مشيرا إلى أن إحدى الجرائد الأجنبية نشرت خبرا عنه وتلقفته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وأصبح مشهورا جدا، ولكنه غير منتشر ومعروف من أكثر من 20 عاما.