ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس صحة البرلمان يكشف حقيقة ظهور فيروس نيباه وخطورته على الإنسان

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:25 ص
معتز الخصوصى فى حواره
معتز الخصوصى فى حواره مع الدكتور أشرف حاتم رئيس صحة البرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إن فيروس نيباه هو فيروس إعلامى وغير موجود إلا فى الإعلام فقط، مشيرا إلى أن إحدى الجرائد الأجنبية نشرت خبرا عنه وتلقفته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وأصبح مشهورا جدا، ولكنه غير منتشر ومعروف من أكثر من 20 عاما.


وأكد حاتم لـ"صدى البلد"، أن فيروس نيباه موجود وموصوف منذ فترة كبيرة فى مقاطعة فى الصين ولم ينتشر فى الصين على مستوى واسع، ويأتى عن طريق بعض الحيوانات وينتقل إلى الإنسان ويصيبه عن طريق الأكل والتنفس كما يصيب المخ ويحدث التهاب.


وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، أن الحالات التى أصيبت بفيروس نيباه قليلة جدا، ولكن خطورته أنه ليس له أى علاج.


وطالب الحكومة بأن يكون لديها خطط قوية جدا من خلال الطب الوقائى من خلال الوقاية من الأمراض المعدية، والاهتمام بتطعيمات الأطفال، قائلا: "نجد الدولة قوية فى هذا المجال، لكن الأهم هو الاهتمام بمكافحة العدوى سواء داخل المستشفيات والمنشآت الصحية أو من خلال تعليم ثقافة مكافحة العدوى فى البيوت".


واختتم تصريحاته قائلا: "ولو لدينا هذه الثقافة مثل اليابان وجنوب شرق آسيا مهما ظهر أى فيروس فإننا لن نتخوف منه لو اتبعنا الإجراءات الاحترازية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تصدم العالم: كورونا كثير التحور ويحدث له طفرات كثيرة

الوباء الأكثر فتكا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه

أعنف من كورونا.. تعرف على فيروس نيباه الخطير

أستاذ صدرية عن فيروس نيباه: خطير وينتقل عن طريق اللعاب

موجود منذ 22 سنة.. أستاذ صدرية يبرئ الصين من فيروس نيباه .. فيديو

أستاذ مناعة: لا يوجد علاج حاسم لفيروس نيباه حتى الآن.. فيديو

ترشيحاتنا

تعيش حالة قلق.. فيروس كورونا يحاصر ياسمين عبد العزيز

التعليم: انتهاء مهلة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 21-2-2021

رغم دعوات جماهير الزمالك .. فرجانى ساسى إلى الدحيل القطري نهاية الموسم

حكم قول بسم الله ما شاء الله عند الإعجاب بشيء.. المفتي السابق يرد

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة

بـ ايموجي.. شاهد | نجوم يخفون وجوه أبنائهم عن السوشيال ميديا آخرهم يوسف الشريف

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر